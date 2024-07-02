Cam parçasıyla dehşet saçtı! Esnafı rehin aldı, intihara kalkıştı

Kadıköy'de elindeki cam parçasıyla kuruyemiş dükkanına giren bir şahıs dehşet saçtı.

Cam parçasıyla dehşet saçtı! Esnafı rehin aldı, intihara kalkıştı

İstanbul Kadıköy'de Kurbağalıdere Caddesi'nde bulunan bir kuruyemiş dükkanında saat 12.00'de, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen bir şahıs, elindeki cam parçasıyla kuruyemişçiye girerek dükkan sahibi İsmail Danacı'yı rehin aldı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve özel harekat ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri rehin alınan dükkan sahibi İsmail Danacı'yı şahsın elinden aldı. Şahıs cam parçasını boğazına dayayarak kendini kesmek istedi. Polis ekipleri uzun bir süre şahsı ikna etmeye çalıştı. İkna olmayan şahsı özel harekat polisi dükkana girerek gözaltına aldı. Olayda kimse zarar görmedi.

Mahalle esnafından Murat Baycan, "İleriden cam parçası alarak buraya geldi. Trafiği kilitledi. Boğazına cam parçasını dayadı. Kuruyemiş dükkanına girdi. Arkadaşı rehin aldı. Polis ekipleri tarafından arkadaş kurtarıldı" dedi.

Kaynak: İHA

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