Çalışmada sona gelindi: Öğrencilerin alabileceği vergisiz telefon modelleri ortaya çıktı
"Üniversite öğrencilerine vergisiz telefon" vaadinin gerçeğe dönüştürülmesi için yapılan çalışmalarda sona gelinirken vergisiz telefon kapsamına alınacak ilk modeller de belli oldu.
7 milyon üniversite öğrencisinin faydalanabileceği vergisiz telefon düzenlemesiyle ilgili çalışmalar devam ediyor.
Düzenlemenin sadece Türkiye'de üretilen, yani giriş-orta seviyede yer alan akıllı telefon modellerini kapsayacak olması ilk etapta hayal kırıklığı yaratsa da, alınabilecek modeller araştırılmaya başlandı.
TBMM'nin 1 Ekim'de çalışmaya başlamasıyla beraber, gündeme alınacak ilk maddelerden birinin vergisiz telefon uygulaması olması bekleniyor.
Çalışmalarda sona gelinirken, vergisiz olarak alınabilecek ilk telefon modelleri de belirlendi.
Türkiye’de üretilen telefonlar arasında yer alan General Mobile’ın GM 24 Pro, GM 23, GM 23 SE, GM 22S, GM 22 Pro, GM 22 Plus modelleri ve E-tab 20 tableti öğrenciler tarafından vergisiz satın alınabilecek.