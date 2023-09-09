Çalışmada sona gelindi: Öğrencilerin alabileceği vergisiz telefon modelleri ortaya çıktı

"Üniversite öğrencilerine vergisiz telefon" vaadinin gerçeğe dönüştürülmesi için yapılan çalışmalarda sona gelinirken vergisiz telefon kapsamına alınacak ilk modeller de belli oldu.

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Çalışmada sona gelindi: Öğrencilerin alabileceği vergisiz telefon modelleri ortaya çıktı - Resim: 1

7 milyon üniversite öğrencisinin faydalanabileceği vergisiz telefon düzenlemesiyle ilgili çalışmalar devam ediyor.

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Çalışmada sona gelindi: Öğrencilerin alabileceği vergisiz telefon modelleri ortaya çıktı - Resim: 2

Düzenlemenin sadece Türkiye'de üretilen, yani giriş-orta seviyede yer alan akıllı telefon modellerini kapsayacak olması ilk etapta hayal kırıklığı yaratsa da, alınabilecek modeller araştırılmaya başlandı.

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Çalışmada sona gelindi: Öğrencilerin alabileceği vergisiz telefon modelleri ortaya çıktı - Resim: 3

TBMM'nin 1 Ekim'de çalışmaya başlamasıyla beraber, gündeme alınacak ilk maddelerden birinin vergisiz telefon uygulaması olması bekleniyor.

Çalışmalarda sona gelinirken, vergisiz olarak alınabilecek ilk telefon modelleri de belirlendi.

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Çalışmada sona gelindi: Öğrencilerin alabileceği vergisiz telefon modelleri ortaya çıktı - Resim: 4

Türkiye’de üretilen telefonlar arasında yer alan General Mobile’ın GM 24 Pro, GM 23, GM 23 SE, GM 22S, GM 22 Pro, GM 22 Plus modelleri ve E-tab 20 tableti öğrenciler tarafından vergisiz satın alınabilecek.

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