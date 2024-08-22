Çalışma Düzeni Sil Baştan Değişiyor: Mesai Saatlerinde Yeni Sistem

Mesai saatleri sil baştan. Esnek çalışma modeli için yeni düzenlemeler masada. Hükümet, İş Kanunu’nda yapılacak değişiklikler için Ahlat’ta bir araya gelerek esnek çalışma modellerini tartışacak. Eylül ayında başlaması planlanan yasal düzenlemeler, çalışma hayatında esnekliği artırmayı hedefliyor. Bu kapsamda dört farklı model gündemde: uzaktan çalışma, kısmi çalışma, değişken zamanlı çalışma ve akademik amaçlı çalışma modelleri.

Bu yeni modellerin, özellikle dijital sektörde faaliyet gösteren ve gençlerin yoğun ilgi gösterdiği alanlarda uygulanması planlanıyor. Düzenlemelerin her meslek grubunu kapsamayacağı, ancak modern dünyanın gereksinimlerine uygun olarak belirleneceği ifade ediliyor.

Kaynak: Gerçek Gündem