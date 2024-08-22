Çalışma Düzeni Sil Baştan Değişiyor: Mesai Saatlerinde Yeni Sistem

Çalışma düzeni ve mesai saatleri sil baştan değişiyor. Masada 4 formül üzerinde duruluyor. İktidarın tartışacağı yeni sistem ile esnek çalışma modeli masaya yatırılacak. Uzmanlar ise söz konusu esnek çalışma ile ilgili uyarıda bulundu.

Son Güncelleme:
Çalışma Düzeni Sil Baştan Değişiyor: Mesai Saatlerinde Yeni Sistem - Resim: 1

Mesai saatleri sil baştan. Esnek çalışma modeli için yeni düzenlemeler masada. Hükümet, İş Kanunu’nda yapılacak değişiklikler için Ahlat’ta bir araya gelerek esnek çalışma modellerini tartışacak. Eylül ayında başlaması planlanan yasal düzenlemeler, çalışma hayatında esnekliği artırmayı hedefliyor. Bu kapsamda dört farklı model gündemde: uzaktan çalışma, kısmi çalışma, değişken zamanlı çalışma ve akademik amaçlı çalışma modelleri.

Bu yeni modellerin, özellikle dijital sektörde faaliyet gösteren ve gençlerin yoğun ilgi gösterdiği alanlarda uygulanması planlanıyor. Düzenlemelerin her meslek grubunu kapsamayacağı, ancak modern dünyanın gereksinimlerine uygun olarak belirleneceği ifade ediliyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

Haberin devamını okumak için tıklayın
Etiketler
Mesai saatleri Mesai
Fatih Altaylı Duyurdu: Tüm Kredi Kartlarında Limitler Değişiyor Fatih Altaylı Duyurdu: Tüm Kredi Kartlarında Limitler Değişiyor
Maliyetler Artınca İşçi Bulamadı: Tarlaya Gelip Kendisi Toplayana Yarı Fiyatından Satıyor Maliyetler Artınca İşçi Bulamadı: Tarlaya Gelip Kendisi Toplayana Yarı Fiyatından Satıyor
Kocaeli’de Kıyıya Vuran Hayvanı Görenler Hayrete Düştü Kocaeli’de Kıyıya Vuran Hayvanı Görenler Hayrete Düştü
Yatırımcıların Yeni Gözdesi: Evi Arsası Bu Bölgede Olan Yaşadı, Çok Kazandıracak Yatırımcıların Yeni Gözdesi: Evi Arsası Bu Bölgede Olan Yaşadı, Çok Kazandıracak
Sevimliliğine Aldanmayın! Tavşanlar, Akdamar Adası'nın Kuyusunu Kazıyor Akdamar'da 'Tavşan' Alarmı
Fiyatı Bir Haftada Yarıya Düştü: İnsanları Zehirlemesinden Korkuluyor! Fiyatı Bir Haftada Yarıya Düştü: İnsanları Zehirlemesinden Korkuluyor!
Denizlerin Gözbebeği Tezgâhlara Bolluk Bereket Getirdi: Fiyatı Görenleri Şaşırttı Denizlerin Gözbebeği Tezgâhlara Bolluk Bereket Getirdi: Fiyatı Görenleri Şaşırttı
Evini Günlük Kiralayanlar Yandı: 100 Bin TL Ceza Geliyor 100 Bin TL Ceza Geliyor
Dünyanın En Zengin 30 İnsanından Biriydi: Turkcell'in eski Sahibi Karamehmet Dirildi, 2 Sipariş Verdi! Dünyanın En Zengin 30 İnsanı İçindeydi: Turkcell'in eski Sahibi Karamehmet Dirildi, 2 Sipariş Verdi
Halkbank’tan Büyük Zam: Fiyatı Yüzde 525 Arttırıldı Halkbank’tan Büyük Zam: Fiyatı Yüzde 525 Arttırıldı
Bolu'daki Yangından Geriye Acı Tablo Kaldı: Yüzlerce Futbol Sahası Büyüklüğünde Alan Küle Döndü Yüzlerce Futbol Sahası Büyüklüğünde Alan Küle Döndü
Artık Klozetinizi İki Kez Kontrol Edin: Tuvaletini Yapan Adamı Dev Piton Soktu Artık Klozetinizi İki Kez Kontrol Edin: Tuvaletini Yapan Adamı Dev Piton Soktu
ÇOK OKUNANLAR
Dünyanın En Sağlıklı 3 Peyniri Seçildi: Kalp ve Bağırsakların Çalışmasını İyileştiriyor Dünyanın En Sağlıklı 3 Peyniri Seçildi: Kalp ve Bağırsakların Çalışmasını İyileştiriyor
Köfteci Yusuf'tan Aldığı Yemeğin İçinden Çıktı Köfteci Yusuf'tan Aldığı Yemeğin İçinden Çıktı
'Türkiye'de Maymun Çiçeği Karantinası' İddiasına İlk Açıklama 'Türkiye'de Maymun Çiçeği Karantinası' İddiasına İlk Açıklama
Okan Buruk Affetmedi! Kerem Aktürkoğlu'nun Bütün Yetkilerini Aldı Okan Buruk Affetmedi! Kerem Aktürkoğlu'nun Bütün Yetkilerini Aldı
Meteoroloji 18 İl İçin Alarm Verdi! Gök Gürültülü Sağanak Geliyor Meteoroloji 18 İl İçin Alarm Verdi!