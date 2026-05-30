Çalışanlar İçin Tarihi Karar: Mobbing İhtarnamesi Çeken İşçiyi Kovan Şirkete Mahkemeden Şok

Çalışma hayatında sıkça yaşanan mobbing ve haksız işten çıkarmalara karşı Ankara İş Mahkemesi'nden işçi lehine emsal bir karar çıktı. İlçe belediyesine bağlı bir spor tesisinde eğitmenlik yapan 38 yaşındaki Ö.Ş., yönetimden gördüğü baskı, mobbing ve ayrımcılık iddialarını resmiyete döküp şirketine ihtarname gönderdikten hemen sonra işten çıkarıldı.

'İFTİRA ATIYORSUN' DEYİP TAZMİNATSIZ KOVDULAR

Belediye şirketi, kendisine mobbing yapıldığını ihtarnameyle bildiren Ö.Ş.'yi İş Kanunu’nun en ağır maddelerinden biri olan "İşverene hakaret ve asılsız ihbarda bulunmak" suçlamasıyla (tazminatsız ve haklarını vermeden) işten çıkardı. Haksız fesih karşısında pes etmeyen spor eğitmeni, avukatı Senem Yılmazel aracılığıyla "işe iade ve tazminat" davası açtı.

MAHKEMEDEN EMSAL KARAR

20 Mayıs'ta karara bağlanan davada mahkeme, işverenin feshini tamamen geçersiz saydı. Kararın gerekçesinde, işçinin uğradığı haksızlığa karşı hukuki yollara başvurmasının veya ihtarname çekmesinin Anayasal bir hak olduğu, bunun bir "kovulma gerekçesi" yapılamayacağı vurgulandı.

Mahkeme, Ö.Ş.'nin derhal eski görevine iade edilmesine hükmetti. Eğitmenin işsiz kaldığı dönemdeki 4 aylık giydirilmiş tüm ücret ve haklarının kuruşu kuruşuna ödenmesi kararlaştırıldı.

İŞE ALMAZLARSA CEZA 350 BİN TL OLACAK

Ö.Ş.’nin avukatı Senem Yılmazel, kararın tüm çalışanlar için tarihi bir güvence olduğunu belirterek mali bilançoyu şu şekilde özetledi:

"Belediye şirketi Ö.Ş.'yi işe geri başlatırsa, geriye dönük haklarıyla birlikte yaklaşık 325 bin TL nakit ödeme yapacak. Şirket eğitmeni işe başlatmak istemezse, mahkemenin hükmettiği ekstra 5 aylık brüt ücret cezası, kıdem ve ihbar tazminatları da devreye girecek. Bu durumda işverenin kasasından çıkacak toplam tutar 350 bin TL’yi aşacak."

Öte yandan, spor eğitmeni Ö.Ş.'nin işverene karşı açtığı asıl "Mobbing Tazminatı" davasının ise adliyede halen devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: DHA