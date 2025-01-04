Çalınan Kamyonet Öyle Bir Yerde Bulundu ki... Gören Şaştı Kaldı

Antalya'nın Serik ilçesi Orta Mahalle Atatürk Parkı'nda meydana geldi. Park içerisindeki süs havuzunun köprüsünde asılı kalmış halde kamyoneti görenler durumu zabıta ekiplerine haber verdi. Ekipler, araç sahibine ulaşmak için polis ekiplerine haber verdi.

İNCELEME DEVAM EDİYOR

Yapılan araştırmada kamyonetin, Karıncalı Mahallesi'nde Ahmet U.'nun evinin önünden dün akşam çalındığı ortaya çıktı. Kamyonetinin bulunduğu haberini alan Ahmet U. olay yerine gelerek kamyonetini çekici yardımıyla teslim aldı. Olayla ilgili inceleme devam ederken, kamyoneti çalan kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: İHA