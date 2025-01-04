Çalınan Kamyonet Öyle Bir Yerde Bulundu ki... Gören Şaştı Kaldı

Antalya'da süs havuzunun köprüsünde asılı halde çalıntı kamyonet bulundu. Kamyonetin sahibi parka gelerek aracını çekici yardımıyla bulunduğu yerden aldı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Son Güncelleme:
Çalınan Kamyonet Öyle Bir Yerde Bulundu ki... Gören Şaştı Kaldı

Antalya'nın Serik ilçesi Orta Mahalle Atatürk Parkı'nda meydana geldi. Park içerisindeki süs havuzunun köprüsünde asılı kalmış halde kamyoneti görenler durumu zabıta ekiplerine haber verdi. Ekipler, araç sahibine ulaşmak için polis ekiplerine haber verdi.

İNCELEME DEVAM EDİYOR

Yapılan araştırmada kamyonetin, Karıncalı Mahallesi'nde Ahmet U.'nun evinin önünden dün akşam çalındığı ortaya çıktı. Kamyonetinin bulunduğu haberini alan Ahmet U. olay yerine gelerek kamyonetini çekici yardımıyla teslim aldı. Olayla ilgili inceleme devam ederken, kamyoneti çalan kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Hırsızların Son Yöntemi 'Pes' Dedirtti! Kiralık Araçlara 'GPS' KumpasıHırsızların Son Yöntemi 'Pes' Dedirtti! Kiralık Araçlara 'GPS' KumpasıGüncel

Tarihi Soygun Dünya Gündeminde... 12,5 Milyon Dolarlık Mücevher ve Tasarım Çanta Buhar OlduTarihi Soygun Dünya Gündeminde... 12,5 Milyon Dolarlık Mücevher ve Tasarım Çanta Buhar OlduDünya

Kaynak: İHA

Etiketler
Antalya
Son Güncelleme:
Türk Profesörün İngiltere'de Cansız Halde Bulunmasının Sırrı Çözülemedi Türk Profesörün İngiltere'deki Sır Ölümü
Çin’de Yangın Faciası, 8 Ölü 15 Yaralı Çin’de Yangın Faciası, 8 Ölü 15 Yaralı
Peynir Helvasına Lezzet Katan Tüyo : Meğer Böyle Hazırlanıyormuş Peynir Helvasına Lezzet Katan Tüyo : Meğer Böyle Hazırlanıyormuş
Patlıcan Yerken Bir Kez Daha Düşünün! Patlıcan Yerken Bir Kez Daha Düşünün!