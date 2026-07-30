Çağlayan’da Kritik Saatler: Ahbap Dosyasında Hüseyin Başaran ve 6 Şüpheli Tutuklandı

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6 Şubat depremlerinin ardından topladığı milyarlarca liralık yardımlarla gündemden düşmeyen Ahbap Derneği’nin finansal hareketliliği ve ticari ortaklıkları yargının kıskacında.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen çok katmanlı soruşturmada, "konut ve konteyner alımları", "şüpheli taşınmaz devirleri", "dernek çekleri" ile "mali-ticari ilişkiler" olmak üzere 4 ana arter mercek altına alındı. Emniyet güçlerinin koordineli şafak operasyonuyla gözaltına alınan 13 şüpheli, bugün Çağlayan Adliyesi'nde savcılık sorgusuna çıkarıldı.

'BAĞIŞLAR GİTTİ, TAAHHÜT EDİLEN KONUTLAR YAPILMADI'

Soruşturma dosyasının en ağır suçlamasını, derneğin 2023 yılında afetzedeler için kalıcı konut inşa ettirmek üzere anlaştığı müteahhitlik firmaları oluşturuyor. Savcılık, halktan toplanan bağışlardan bu şirketlere çok büyük miktarlarda nakit para akışı sağlandığı halde, söz verilen konut ve konteynerlerin tamamlanmadığını saptadı.

Bu kapsamda, Azim Yol İnşaat yetkilisi Ayhan Demir, Pegas Global yetkilisi Nejdet Kuy ile Hamle İnşaat ortakları Murat Yaren ve Ayhan Çevik hakkında doğrudan nitelikli dolandırıcılık ve usulsüzlük şüphesiyle işlem yürütüldü. Konteyner ve tedarik zincirindeki tüm imza yetkilerini elinde bulunduran Ahbap Derneği Satın Alma Müdürü Deniz Şimşek de bu süreçteki rolü nedeniyle kelepçelenen isimler arasında yer aldı.

BAŞARAN HOLDİNG DE KISKAÇTA

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporlarına takılan incelemede, Başaran Holding başta olmak üzere bazı holdinglerin, dosyanın kilit ismi olan şüpheli Yeliz Kaya’ya çok sayıda lüks taşınmaz devrettiği ortaya çıktı.

Başaran Holding A.Ş. tarafından 22 adet,Power İnşaat A.Ş. tarafından 10 adet, Koçsu Yapı A.Ş. tarafından ise 17 adet mülk Yeliz Kaya adına tescil edildi.

Bu olağan dışı sermaye ve mülk transferi nedeniyle Başaran Holding'in patronu Hüseyin Başaran, Power İnşaat idarecileri Recep Demir ile Emre Saral ve Koçsu Yapı ortağı Faruk Koç ile Orhan İnan hakkında "kara para ve usulsüzlük" işlemleri kapsamında gözaltı kararı uygulandı.

ŞÜPHELİ ÇEKLER VE HALUK LEVENT BAĞLANTISI

İncelemelerin üçüncü ayağında ise derneğin piyasaya sürdüğü resmi çeklerin illegal dolaşım ağı deşifre edildi. Dernek kasasından çıkan çekleri hukuka aykırı şekilde ciro ederek tahsil ettiği belirlenen Sibel K. ile Mays Grup patronu Muhammed Ali Yılmaz da adli süreçten kaçamadı.

Ayrıca, Ahbap kurucusu ünlü sanatçı Haluk Levent ile arasındaki ticari ve finansal bağların şüpheli içerdiği öne sürülen Ali Demirhan hakkında da savcılık talimatıyla işlem başlatıldı.

7 İSME TUTUKLAMA İSTEMİ

Emniyetteki sorgunun ardından bu sabah saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen 13 şüpheli için savcılığın sevk maddeleri belli oldu. Savcı, aralarında iş insanı Hüseyin Başaran'ın da bulunduğu 7 kişiyi tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti.

Tutuklama Talebiyle Sevk Edilenler: Hüseyin Başaran, Deniz Şimşek, Ayhan Çevik, Murat Yaren, Nejdet Kuy, Emin Arat ve Muhammed Ali Yılmaz.

Adli Kontrol İstemiyle Sevk Edilenler: Ali Demirhan, Orhan İnan, Faruk Koç, Emre Saral, Recep Demir ve Ayhan Demir

7 ŞÜPHELİ HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI

Hüseyin Başaran, Deniz Şimşek, Ayhan Çevik, Murat Yaren, Nejdet Kuy, Emin Arat ve Muhammed Ali Yılmaz çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA