Çağlayan Adliyesi'ndeki Adalet Nöbeti'ne izin verilmedi

Çağlayan Adliyesi'nden Can Atalay için yapılmak istenen Adalet Nöbeti eylemine izin verilmediği bildirildi.

Çağlayan Adliyesi’ndeki merdivenler, güvenlik tarafından kapatıldı.

Adliye önünde yapılan basın açıklamasında konuşan Timur Soykan, özetle şunlar söyledi:

Can Atalay’ın çocukluk arkadaşı olarak buradayım. Suçlu Gezi Parkı’nı AVM yapıp betona çevirip rant devşirmeye çalışanlar mı suçlu? Orayı korumak isteyen Can Atalay mı suçlu? Tayfun Kahraman mı suçlu?

Soma'da 301 madenciyi öldürenler mi suçlu, o işçilerin aileleriyle birlikte haklarını savunan Can Atalay mı suçlu?

Aladağ'da kız çocuklarını yakan tarikatlar mı suçlu, Can Atalay mı suçlu?

Hendek'teki fabrikada 7 işçiyi öldürenler mi suçlu, haklarını savunan Can Atalay mı suçlu?

Hatay halkını, imar aflarıyla ölüme mahkum edenler mi suçlu, Hataylıların hakkını savunacak Can Atalay mı suçlu?

Bir yanda kötülüğün iktidarı var, yolsuzluğa doymayan çeteler var. Bu çeteler ülkeyi ele geçirdi. Haklı olanları, özgürlük mücadelesi verenleri hapse atıyorlar. Sırf bir avuç insan cebine doldursun diye halkın vekili elinden alınmak isteniyor. O kadar kolay değil.

'FORMÜLASYYON ARANIYORSA, ANAYASA ZATEN BU FORMÜLÜ VERMİŞTİ'

Can Atalay’ın avukatı Akçay Taşçı ise şunları söyledi:

“Formülasyondan bahsedilen şey şundan ibaretti. Can Atalay’ın milletvekilliği önce düşürülecek, daha sonra AYM’ye başvuru yapılacak. AYM yine bir hak ihlali kararı verecek, bu defa muhatap TBMM olduğu için TBMM AYM kararını uygulayacak ve böyle bir ara çözüm yolu bulunacak.

Bize bu soru sorulduğunda verdiğimiz cevap şundan ibaretti: Siyasetçilerin ne çevirdiği bizi doğrudan ilgilendirmez. Bu ülkede bir formülasyon aranıyorsa, eğer hukuka dönüş konusunda, dokunulmazlık hakkının sağlanması konusunda, eğer anayasal hukuk devletinin devamı konusunda bir formülasyon aranıyorsa Anayasa zaten bu formülü vermişti. AYM Anayasaya dayanarak ne yapılması gerektiini söylemişti."