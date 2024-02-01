Çağlayan Adliyesi'ndeki Adalet Nöbeti'ne izin verilmedi

Çağlayan Adliyesi'nden Can Atalay için yapılmak istenen Adalet Nöbeti eylemine izin verilmediği bildirildi.

Son Güncelleme:
Çağlayan Adliyesi'ndeki Adalet Nöbeti'ne izin verilmedi

Çağlayan Adliyesi'nden Can Atalay için yapılmak istenen Adalet Nöbeti eylemine izin verilmediği bildirildi.

Çağlayan Adliyesi’ndeki merdivenler, güvenlik tarafından kapatıldı.

Adliye önünde yapılan basın açıklamasında konuşan Timur Soykan, özetle şunlar söyledi:

Can Atalay’ın çocukluk arkadaşı olarak buradayım. Suçlu Gezi Parkı’nı AVM yapıp betona çevirip rant devşirmeye çalışanlar mı suçlu? Orayı korumak isteyen Can Atalay mı suçlu? Tayfun Kahraman mı suçlu?

Soma'da 301 madenciyi öldürenler mi suçlu, o işçilerin aileleriyle birlikte haklarını savunan Can Atalay mı suçlu?

Aladağ'da kız çocuklarını yakan tarikatlar mı suçlu, Can Atalay mı suçlu?

Hendek'teki fabrikada 7 işçiyi öldürenler mi suçlu, haklarını savunan Can Atalay mı suçlu?

Hatay halkını, imar aflarıyla ölüme mahkum edenler mi suçlu, Hataylıların hakkını savunacak Can Atalay mı suçlu?

Bir yanda kötülüğün iktidarı var, yolsuzluğa doymayan çeteler var. Bu çeteler ülkeyi ele geçirdi. Haklı olanları, özgürlük mücadelesi verenleri hapse atıyorlar. Sırf bir avuç insan cebine doldursun diye halkın vekili elinden alınmak isteniyor. O kadar kolay değil.

'FORMÜLASYYON ARANIYORSA, ANAYASA ZATEN BU FORMÜLÜ VERMİŞTİ'

Can Atalay’ın avukatı Akçay Taşçı ise şunları söyledi:

“Formülasyondan bahsedilen şey şundan ibaretti. Can Atalay’ın milletvekilliği önce düşürülecek, daha sonra AYM’ye başvuru yapılacak. AYM yine bir hak ihlali kararı verecek, bu defa muhatap TBMM olduğu için TBMM AYM kararını uygulayacak ve böyle bir ara çözüm yolu bulunacak.

Bize bu soru sorulduğunda verdiğimiz cevap şundan ibaretti: Siyasetçilerin ne çevirdiği bizi doğrudan ilgilendirmez. Bu ülkede bir formülasyon aranıyorsa, eğer hukuka dönüş konusunda, dokunulmazlık hakkının sağlanması konusunda, eğer anayasal hukuk devletinin devamı konusunda bir formülasyon aranıyorsa Anayasa zaten bu formülü vermişti. AYM Anayasaya dayanarak ne yapılması gerektiini söylemişti."

Etiketler
Can Atalay Türkiye İşçi Partisi - TİP
Son Güncelleme:
Maaşlara yüzde 85 yemek ücretlerine yüzde 400 zam Maaşlara yüzde 85 yemek ücretlerine yüzde 400 zam
Nevşehir'de 23 şüpheli gözaltına alındı Nevşehir'de 23 şüpheli gözaltına alındı
Dağ gibi kabaran kek pişirmenin püf noktası! Kekiniz asla dağılmıyor Dağ gibi kabaran kek pişirmenin püf noktası! Kekiniz asla dağılmıyor
Yargı dizisine yeni oyuncu geldi! Kanal D'den beklenmedik transfer Yargı dizisine yeni oyuncu geldi! Kanal D'den beklenmedik transfer
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'nin en kalabalık 10 ilçesi açıklandı: İşte 57 ili geride bırakan o ilçe! Türkiye'nin en kalabalık 10 ilçesi açıklandı: İşte 57 ili geride bırakan o ilçe!
AKP'nin kalesi Bursa'dan son anket: Sürpriz sonuç herkesi şaşırttı AKP'nin kalesi Bursa'dan son anket: Sürpriz sonuç herkesi şaşırttı
Bunu da mı bildiler? Simpsonlar'ın dünyayı ilgilendiren yeni tahmini sosyal medyayı ikiye böldü! Simpsonlar'ın dünyayı ilgilendiren yeni tahmini sosyal medyayı ikiye böldü!
İstanbul'un 19 ilçesinde büyük elektrik kesintisi: Saat verildi, hazırlıklı olun! İstanbul'un 19 ilçesinde büyük elektrik kesintisi: Saat verildi, hazırlıklı olun!
Kulis: CHP'nin Tunç Soyer'i aday göstermemesi, DEM Parti'deki kararı değiştirdi CHP'nin Tunç Soyer'i aday göstermemesi, DEM Parti'deki kararı değiştirdi