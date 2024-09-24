BYD Piyasaya Meydan Okudu Menzili 1400 KM'ye Çıkardı! Türkiye'de Üretilmesi Gündemde
Otomotiv devi BYD, piyasaları sallayacak özelliklerine bir yenisini daha ekledi. Yeni modelin menzilini 1400 kilometreye kadar çıkardı. Bununla birlikte, aracın Avrupa'dan önce Türkiye'ye gelmesi de gündemde yer alıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Otomotiv dünyasının önde gelen markalarından BYD, yeni modeliyle dikkatleri üzerine çekiyor. Özellikle menzil konusunda yapılan geliştirmelerle birlikte, BYD'nin yeni SEAL U modeli 1400 kilometrelik menziliyle rakiplerine meydan okuyor. BYD'nin yaptığı menzil artışı, BYD'nin elektrikli araç teknolojisindeki iddiasını bir kez daha gözler önüne serdi. İlginç bir detay ise, SEAL U modelinin Avrupa'dan önce Türkiye pazarında satışa sunulacak olması.
BYD, Türkiye'de üretmeyi planladığı SEAL U modelinin menzilini ilk aşamada 1080 kilometre olarak belirlemişti. Ancak yapılan son geliştirmelerle bu menzil 1400 kilometreye yükseltildi. Hem tam elektrikli hem de şarj edilebilir hibrit versiyonlarıyla piyasaya sunulacak olan BYD SEAL U, teknolojik yenilikleri ve güçlü performansıyla otomobil severlerin ilgisini çekecek.
BYD'nin "SEAL U DM-i" adı verilen şarj edilebilir hibrit versiyonu, adını "akıllı çift motor/dual motor-intelligent" teknolojisinden alıyor. Araç, 72kW gücünde 1.5 litrelik dört silindirli benzinli motoru ve 145 kW'lık elektrikli motoru bir araya getirerek yüksek verimlilik ve performans sağlıyor. Bu hibrit motor, ortalama olarak 80 kilometrelik tamamen elektrikli menzil sunarken, şehir içi kullanımda bu mesafe 110 kilometreye kadar çıkabiliyor.
100 KM'DE 0,9 LİTRE YAKIYOR
BYD SEAL U DM-i'nin performans özellikleri de oldukça dikkat çekici. Araç, 0’dan 100 kilometreye sadece 9,1 saniyede ulaşırken, maksimum hızı 170 kilometre/saat. Ayrıca, WLTP normlarına göre 100 kilometrede sadece 0,9 litre yakıt tüketimi sunarak yakıt ekonomisinde de iddialı bir konumda yer alıyor.
GÖZDE MODELİN ÖZELLİKLERİ
Tasarım açısından da BYD SEAL U, estetik ve işlevselliği bir araya getiriyor. Arka tasarımda kullanılan 'okyanus estetiği' teması, su damlasından ilham alınarak yaratılmış LED ışıklandırmalarla birleşiyor. Geniş gövde yapısı ve şık detaylarıyla SEAL U, güçlü ve modern bir SUV görünümüne sahip.
BYD SEAL U, pasif ve aktif güvenlik donanımlarıyla da öne çıkıyor. Yüksek güvenlik standartlarına uygun olarak tasarlanan araç, yol tutuş özellikleriyle de güvenli bir sürüş sağlıyor. Özellikle çok bağlantılı arka süspansiyonu, güvenli sürüş deneyimini artırarak sürücüye güven veriyor.