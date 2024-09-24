BYD Piyasaya Meydan Okudu Menzili 1400 KM'ye Çıkardı! Türkiye'de Üretilmesi Gündemde

BYD, Türkiye'de üretmeyi planladığı SEAL U modelinin menzilini ilk aşamada 1080 kilometre olarak belirlemişti. Ancak yapılan son geliştirmelerle bu menzil 1400 kilometreye yükseltildi. Hem tam elektrikli hem de şarj edilebilir hibrit versiyonlarıyla piyasaya sunulacak olan BYD SEAL U, teknolojik yenilikleri ve güçlü performansıyla otomobil severlerin ilgisini çekecek.

BYD'nin "SEAL U DM-i" adı verilen şarj edilebilir hibrit versiyonu, adını "akıllı çift motor/dual motor-intelligent" teknolojisinden alıyor. Araç, 72kW gücünde 1.5 litrelik dört silindirli benzinli motoru ve 145 kW'lık elektrikli motoru bir araya getirerek yüksek verimlilik ve performans sağlıyor. Bu hibrit motor, ortalama olarak 80 kilometrelik tamamen elektrikli menzil sunarken, şehir içi kullanımda bu mesafe 110 kilometreye kadar çıkabiliyor.