Buzdolabı Motoru Yangın Çıkardı!

Antalya'da saat 10.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi Mevlana Kavşağı üzerinde yer alan 5 katlı apartmanın 3'üncü katındaki dairede yangın meydana geldi.

3'üncü kattaki daireden duman yükseldiğini gören apartmanda oturanların ihbarıyla adrese çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Daire sahibinin evde olmaması nedeniyle itfaiye ekipleri yangın merdiveniyle evin balkonuna ulaşıp içeri girdi. Komşularının haber vermesiyle daire sahibi evin anahtarını ekiplere yetiştirmek için koşarak geldi.

Buzdolabı motorundan çıktığı değerlendirilen yangın, ekiplerin kısa sürede müdahalesiyle söndürüldü. Bu sırada apartmanda bulunan diğer daire sahipleri itfaiye ekiplerinin çalışmasını balkonlardan izledi.

Kaynak: DHA