Buzda Kayan Kamyon İstinat Duvarında Asılı Kaldı

Bitlis'te etkili olan buzlanma nedeniyle yolda kayarak istinat duvarına asılı kalan kamyon, belediye ekiplerinin vinçle yaptığı çalışma sonucu kurtarıldı.

Buzda Kayan Kamyon İstinat Duvarında Asılı Kaldı

Bitlis'te etkili olan soğuk hava nedeniyle yollarda oluşan buzlanma, kazaya neden oldu. Bitlis merkez Hüsrevpaşa Mahallesi Çam Sitesi'ne, şoförünün yük boşaltmaya getirdiği kamyon, buzlu yolda kayıp Bitlis Deresi'nin istinat duvarında asılı kaldı.

İhbar üzerine bölgeye belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler, önce kamyonun kaymasına neden olan buz tabakasını temizledi. Daha sonra da duvarda asılı kalan kamyon vinçle çekilip bulunduğu yerden alındı.

Kaynak: DHA

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