Buzağı Destekleme Ödemeleri Hesaplara Geçiyor

Düzce’de buzağı destekleme ödemeleri Bu çerçevede, 2023 yılı 2. Dönem Buzağı Desteklemesi Ödemesi hak edişleri Ziraat Bankası hesaplarına yüklendi.

Ödemeler Banka tarafından yetiştiricilerin hesabına aktarılacak. Düzce ili 2023 yılı 2. Dönüm buzağı destekleme kapsamında bin 764 işletmeye 3 bin 314 adet buzağı için toplam 3 milyon 263 bin 837 TL destekleme ödemesi yapılacak.

Kaynak: İHA