Büyükşen Çifti Cinayetinde 4 Yıl Sonra Gelen Kritik Rapor: Her Şey Komşunun Çelişkili İfadesiyle Başladı...

Olay, 3 Eylül 2018'de saat 22.00 sıralarında, İsmil Mahallesi'ndeki tek katlı evde meydana geldi. Kar maskeli kişi, kapısı açık olan Büyükşen çiftine ait eve girdi ve emekli memur Metin Büyükşen ile eşi Necla Büyükşen'e ateş etti. Çiftin evdeki kızları Büşra Büyükşen(24) de saldırganın dipçik darbesiyle baygınlık geçirdi. Ölü gibi davranan ve daha sonra yatak odasının penceresinden atlayıp, yoldan geçen komşularının aracına binen Büşra Büyükşen, jandarmaya gidip olayı anlattı. Eve gelen jandarma ekipleri, Necla-Metin Büyükşen çiftinin cansız bedenlerini buldu. Yapılan araştırmalar sonucu çiftin aslında "yanlışlıkla" öldürüldüğü ortaya çıktı.

Cinayetin çözülmesine sağlayan 250 sayfalık raporun detaylarına ulaşıldı. Rapordaki ayrıntılara göre JASAT’ın Tuğba Dayanır’ın çelişkili ifade verdiğini görmesiyle ilk çalışma başlatıldı.

8 AY SONRA DEĞİŞTİRDİ

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre Dayanır, Büyükşen ailesine 500 metre yakın bir mesafede oturuyordu. Dayanır, ilk ifadesinde “maskeli bir kişi” saldırdı diyerek diğer görgü tanıklarıyla örtüşen ifade verdi. Ancak olaydan 8 ay sonra Tuğba Dayanır, Büşra’nın iki maskeli saldırgandan bahsettiğini iddia etti.

TEHDİT EDİLDİ

Jandarma, Dayanır’ın bir ay önce Facebook üzerinden tehdit edildiği bilgilerine ulaştı. Dayanır, bir ay önce Jandarma karakoluna giderek sosyal medya hesabından kendisine cinsel tacizde bulunan ve kendisini farklı iki hesaptan tehdit eden kişinin Emre E. olduğunu belirterek hakkında şikayette bulundu. Yapılan bu şikayetle ilgili bir çalışmanın yapılmadığını gören JASAT ekipleri, Büyükşen cinayetinin bu kişilerle bağlantılı olabileceği ihtimali üzerine çalışma başlattı.

GEÇMİŞE DÖNÜK KAYITLAR İNCELENDİ

Dayanır’ın tüm ilişkileri incelenmeye başlandı. Dayanır’ın geçmişe yönelik incelenen HTS kayıtlarında yapılan yoğun görüşmelerde iki kişinin ismi tespit edildi. Bunlardan biri iş arkadaşı Beyazıt Y. diğeri ise Tacettin S. adlı kişilerdi. Beyazıt Y. adlı kişi Tuğba Dayanır’ın aynı iş yerinde birlikte çalıştıkları arkadaşıydı. Tacettin S. ise Dayanır’ın olay öncesinde gönül ilişkisi yaşadığı öğrenilen isimlerden biriydi. Evlenmeye dayalı gönül ilişkisi yaşayan ikili Büyükşen cinayetinden birkaç gün önce Tacettin S., belirlenemeyen bir nedenden dolayı ilişkiyi bitirmişti.

Derinleşen çalışmada, Tuğba Dayanır’ın evliliğe dayalı gönül ilişkisi yaşadığı Tacettin S., mercek altına alındı. Tuğba Dayanır ile Tacettin S.’nin olaydan önce ve olay günü görüşmeleri dikkat çekti. Tacettin S.’nin 9 Kasım 2019’da evlendiği Feride S. de incelenmeye başlandı. İncelenen tüm isimlerin ortak hedeflerinin Tuğba Dayanır olması nedeniyle tehdit mesajlarını Emre E. veya kardeşi Mustafa Burak E. tarafından gönderilmiş olabileceği gibi, Beyazıt Y. ve Feride S. tarafından veya bu kişilerle ilişkili kişiler tarafından Muhammet Emre E. ismi kullanılarak gönderilmiş olabileceği de düşünüldü.

FOTOĞRAF ÇEKİP ATMIŞLAR

JASAT ekipleri, Hüseyin Kalınkayış’ın ifadesini incelemeye aldı. Kalınkayış ilk ifadesinde cinayetle ilgili bilgisi ve görgüsünün olmadığını belirterek “Bu olayın asıl hedefinin ben olduğumu zannetmiyorum. İsmil Mahallesi'nde köylüler bir ay kadar önce benim evime mafyanın geldiğini, evimin fotoğraflarını çektiklerini ayrıca benim etrafa çok aşırı miktarda borcumun olduğunu düşünerek dedikodu yaptıklarını çevremdeki yakınlarımdan öğrendim. Ancak benim herhangi bir şekilde nezih olmayan, mafya tarzı şahıslar ile herhangi bir şekilde ilişkim ve bağlantım hiçbir zaman olmamıştır. Kafede çalışan Esra Taş isimli bekar bir bayanla kısa süreli birlikteliğim oldu ve bu ilişkiyi yaklaşık bir ay kadar önce sonlandırdık. Bu süre içerisinde yani bir ay kadar önce Esra Taş ile ayrıldığımız zamanlarda kendisi benim evimin fotoğrafını ve aracımın fotoğrafını bir kere çekip telefonuma mesaj atmış” dedi.

YANLIŞ EVE GİRİLME İHTİMALİ

İlerleyen bu araştırmada yanlış eve girilme ihtimali ortaya çıktı. Esra Taş ve Tacettin S.’nin eşi Feride S. de mercek altına alındı. İki kadının çıkarılan soy bağında, her ikisinin de halasının eşlerinin kardeş olduğu ortaya çıktı. Tuğba Dayanır’dan yola çıkan JASAT ekipleri, takip ettikleri bu izler sonucunda Esra Taş ve Hüseyin Kalınkayış ismine bir kez daha ulaşmış oldu. İlk başta şüpheli görülen Tuğba Dayanır ve kendisinden ayrılan arkadaşı Tacettin S.’nin olaydan bir yıl sonra olayın şüphelisi olacak olan Esra Taş’ın akrabasıyla evlendiğinin görülmesi Tacettin S.'nin de şüpheli olarak araştırılmasına neden oldu.

ŞÜPHELİLERE ULAŞILDI

Tüm bu halkaya giren isimler incelenmeye başlandı. Esra Taş ile ilgili yapılan çalışmalar, olayın seyrini değiştirdi. Esra Taş’ın Hüseyin Kalınkayış tarafından terk edilmesinden sonra bunalıma girdiği tespit edildi. Esra Taş’ın bu ayrılıktan sonra Abdullah Başdemir ile yeni ilişkiye girmesine rağmen, Hüseyin Kalınkayış’ı görmek isteme çabaları cinayetin çözülmesine neden oldu. Ortaya çıkan HTS kayıtları, yapılan telefon dinlemeleri, Hüseyin Kalınkayış’ın babası ve annesini öldürmesi için gönderilen tetikçinin yanlış adrese girerek Metin ve Necla Büyükşen çiftini öldürdüğü ortaya çıktı. JASAT ekipleri tarafından hazırlanan bu 250 sayfalık araştırma raporu dosyada yer aldı.

Kaynak: Habertürk