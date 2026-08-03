Büyükçekmece'de Toprak Kayması, Valilikten Açıklama

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde meydana gelen toprak kaymasının ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarından sevindirici haber geldi.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, saat 18.00 sıralarında Mimarsinan Mahallesi'ndeki BUDO İskelesi önünde meydana gelen toprak kaymasının ardından bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, AFAD ve arama kurtarma ekibinin sevk edildiği belirtildi.

AFAD koordinasyonunda yürütülen ve büyük ölçüde tamamlanan çalışmalarda, toprak altında kalan herhangi bir kişinin tespit edilmediği bildirildi. Valilik ayrıca, olay nedeniyle trafiğe kapanan herhangi bir yolun bulunmadığını, ekiplerin bölgede gerekli çalışmaları sürdürdüğünü kaydetti.

Kaynak: AA