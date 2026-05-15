Büyükçekmece'de Parkta Kanlı Hesaplaşma: Dehşet Kameraya Saniye Saniye Yansıdı

Büyükçekmece’de Abdülbaki Demirel'in (15) hayatını kaybettiği bıçaklı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, çıkan arbedede Demirel'in bıçaklandığı anlar yer aldı. Olaya ilişkin gözaltına alınan E.B. (16) ile M.A.D. (17) ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, 10 Mayıs günü saat 20.00 sıralarında Muratçeşme Mahallesi Şehit Sadık Bezer Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında parkta bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Abdülbaki Demirel ile Savaş I. (15) bıçaklanarak yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde olayda ağır yaralandıkları belirlenen Abdülbaki Demirel ve Savaş I. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Abdülbaki Demirel, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Savaş I.'nın ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, kaçan şüphelilerin kimlik bilgilerini kısa sürede tespit etti. Kavgaya karıştıkları belirlenen E.B. ile M.A.D., olayda kullanıldığı değerlendirilen bıçakla birlikte gözaltına aldı.

BIÇAKLI KAVGA KAMERADA

Yaşananlar çevredeki güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, çıkan arbedede Abdulbaki Demirel'in bıçaklandığı anlar yer aldı.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan E.B. (16) ile M.A.D.'yi (17), sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

