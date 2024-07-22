Kadınların Saç Saça Baş Başa Kavgası Kamerada

Büyükçekmece Sahili’nde saç saça baş başa kavga eden kadınları çevredeki vatandaşlar güçlükle ayırdı.

Kavga, dün akşam saatlerinde Büyükçekmece Sahili’nde yaşandı. Henüz nedeni bilinmeyen iki kadın grubun tartışması kısa bir süre içinde saç saça baş başa kavgaya dönüştü.

Kavga eden kadınları çevredeki vatandaşlar güçlükle ayırdı. Kavga anı saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA