Kadınların Saç Saça Baş Başa Kavgası Kamerada

Büyükçekmece Sahili'nde iki grup kadın arasında tartışma çıktı. Kadınların tartışması kısa sürede saç saça baş başa kavgaya dönüştü.

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Büyükçekmece Sahili’nde saç saça baş başa kavga eden kadınları çevredeki vatandaşlar güçlükle ayırdı.

Kadınların Saç Saça Baş Başa Kavgası Kamerada - Resim : 1

Kavga, dün akşam saatlerinde Büyükçekmece Sahili’nde yaşandı. Henüz nedeni bilinmeyen iki kadın grubun tartışması kısa bir süre içinde saç saça baş başa kavgaya dönüştü.

Kavga eden kadınları çevredeki vatandaşlar güçlükle ayırdı. Kavga anı saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Kaynak: DHA

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