Büyükçekmece Adliyesi'ndeki Büyük Vurgunda Yeni Görüntüler Çıktı! Erdal Timurtaş ve Eşi Böyle Kaçmış

Büyükçekmece Adliyesi’nin emanet bürosundan çalınan 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüşe ilişkin soruşturmada dikkat çeken yeni görüntüler gün yüzüne çıktı. Firari memur Erdal Timurtaş ve eşinin kaçış anlarına ait görüntüler de ortaya çıktı.

Büyükçekmece Adliyesi Emanet Bürosu, görevli zimmet memur Erdal Timurtaş'tan tarafından soyulmuş, Timurtaş ailesiyle birlikte İngiltere'ye kaçmıştı. Erdal Timurtaş'ın öğretmen eşi ve 2 çocuğuyla kaçarken Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaki görüntüleri ortaya çıktı.

Bürosunda görevli zimmet memuru Erdal Timurtaş'ın uzun süredir işe gelmediği Cumhuriyet Savcısı’na bildirilmiş, ardından Cumhuriyet Başsavcısı, görevlilerle beraber emanet bürosu odası ve içindeki kasaları açtırmıştı. Aramalarda yaklaşık 50 kilogram gümüş ve yaklaşık 25 kilogram altının kayıp olduğu belirlenmişti.

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Büyükçekmece Adliyesi'ndeki Büyük Vurgunda Yeni Görüntüler Çıktı! Erdal Timurtaş ve Eşi Böyle Kaçmış - Resim : 1

Erdal Timurtaş ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. 150 milyon liralık ziynet eşyasını çaldıktan sonra öğretmen eşi ve 2 çocuğuyla İngiltere’ye kaçan firari şüpheli Erdal Timurtaş’ın Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaki son görüntüsü ortaya çıktı. Timurtaş'ın eşi ile birlikte pasaport işlemlerini tamamladığı görüldü.

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Büyükçekmece Adliyesi'ndeki Büyük Vurgunda Yeni Görüntüler Çıktı! Erdal Timurtaş ve Eşi Böyle Kaçmış - Resim : 2

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli emanet deposundan çalınan altınların bulunması ve şüphelilerin tespitine yönelik 7 Aralık'ta 17 ayrı adrese operasyon düzenlenmişti. Operasyon kapsamında firari şüpheli Erdal Timurtaş'ın eşi Esma Timurtaş'ın anne-babası ve kardeşi, kamera kayıtlarıyla altınların yüklendiği araçta bulunduğu tespit edilen bir şüpheli ile çalınan altınlardan bir kısmını almak üzere olay yerine gelen başka bir şüpheli de dahil olmak üzere toplam 10 kişi gözaltına alınmıştı. Adli emanetinden altın ve gümüşlerin çalınmasına ilişkin gözaltı sayısı sonrasında 13'e yükselmişti. Firari Erdal Timurtaş'ın kayınvalidesi, kayınbiraderi ve kayınpederinin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli tutuklandı, 8 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

Büyükçekmece Adliye
