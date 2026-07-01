Büyükada’da Plajdan Ormana Sıçrayan Yangın Söndürüldü

Büyükada'da plajdaki bir restoranda çıkan yangın, kısa sürede ormanlık alana sıçradı. Korkutan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

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Büyükada’da Plajdan Ormana Sıçrayan Yangın Söndürüldü
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Büyükada'da Viranbağ mevkisindeki plajda bulunan bir restoranda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, iş yerinin arkasında bulunan ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Söndürme çalışmalarına yangın söndürme helikopteri de destek verdi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın söndürüldü. Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

Büyükada’da Plajdan Ormana Sıçrayan Yangın Söndürüldü - Resim : 1

Yangında dumandan etkilenen 3 kişi sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Büyükada Hastanesi'ne götürüldü.

Kaynak: AA

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