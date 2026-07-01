Büyükada’da Korkutan Yangın: Plajdaki Alevler Ormana Sıçradı

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Büyükada'da Viranbağ mevkisindeki plajda bulunan bir restoranda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, iş yerinin arkasında bulunan ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın söndürme helikopterinin de destek verdiği söndürme çalışmaları sürüyor. Yangında dumandan etkilenen 3 kişiye olay yerine gelen sağlık ekiplerince müdahale edildi.

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