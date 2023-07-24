Büyük vurgun! 700 milyonluk altınlarla kayıplara karıştı

Vatandaşların ulaştığı kuyumcu, ‘Size ben karı fazla verdim. Beni burada tehdit ettiler o nedenle kaçtım, gittim. Evim var, onu satıp paranızı vereceğim’ dediği ileri sürüldü. Ancak aradan 7 ay geçmesine rağmen mahalleliden yaklaşık 700 milyon TL değerinde altını alıp ortadan kaybolduğu iddia edilen kuyumcunun kimsenin parasını vermediği ileri sürüldü.