Büyük vurgun! 700 milyonluk altınlarla kayıplara karıştı
Adana'da bir kuyumcu, mahallelinin kendisine emanet ettiği altınları alıp, dükkanını da kapatarak kayıplara karıştı.
Edinilen bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi’nde oturan vatandaşlar, mahallede uzun yıllardır kuyumculuk yapan A.K.’den (45) birikim için satın aldıkları altınları ile evlerindeki ziynet eşyalarını kar beklentisi ve hırsızlığa karşı tekrar ona bıraktı.
İddiaya göre, kuyumcu ‘Altınlarınızı verin, ben onları çalıştırıp size kar vereyim’ dedi. Kuyumcuya güvenen mahalleliden kimisi 2 kilogram, kimisi 500 gram altın, kimisi 44 tüm altın, kimisi de 10'larca çeyrek altını kuyumcuya teslim etti. Bir süre vatandaşların altınlarını toplayıp onlara kar veren kuyumcu A.K., herkesin güvenini kazandı.
OCAK AYINDA ORTADAN KAYBOLDU
Mahallede 2 kuyumcu dükkanı işleten A.K., geçen Ocak ayında bir gecede dükkanlarını kapatıp ortadan kayboldu.
Vatandaşların ulaştığı kuyumcu, ‘Size ben karı fazla verdim. Beni burada tehdit ettiler o nedenle kaçtım, gittim. Evim var, onu satıp paranızı vereceğim’ dediği ileri sürüldü. Ancak aradan 7 ay geçmesine rağmen mahalleliden yaklaşık 700 milyon TL değerinde altını alıp ortadan kaybolduğu iddia edilen kuyumcunun kimsenin parasını vermediği ileri sürüldü.