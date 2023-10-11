Büyük umutlarla ekonominin başına getirilmişti: Son anketten Mehmet Şimşek'e kötü haber

Asal Araştırma, 5-10 Ekim 2023 tarihleri arasında yaptığı "Türkiye'nin en büyük sorunu" anketini kamuoyu ile paylaştı. 2 bin 600 kişinin katılımı ile gerçekleştirilen anketten, yeni dönemde büyük umutlarla ekonominin başına getirilen Mehmet Şimşek'e kötü haber çıktı.