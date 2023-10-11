Büyük umutlarla ekonominin başına getirilmişti: Son anketten Mehmet Şimşek'e kötü haber

Asal Araştırma'nın açıkladığı son anket sonucuna göre Türkiye'nin en büyük sorununun enflasyon/hayat pahalılığı olduğu belirlendi.

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Büyük umutlarla ekonominin başına getirilmişti: Son anketten Mehmet Şimşek'e kötü haber - Resim: 1

Asal Araştırma, 5-10 Ekim 2023 tarihleri arasında yaptığı "Türkiye'nin en büyük sorunu" anketini kamuoyu ile paylaştı. 2 bin 600 kişinin katılımı ile gerçekleştirilen anketten, yeni dönemde büyük umutlarla ekonominin başına getirilen Mehmet Şimşek'e kötü haber çıktı.

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Büyük umutlarla ekonominin başına getirilmişti: Son anketten Mehmet Şimşek'e kötü haber - Resim: 2

Açık uçlu olarak sorulan soruya yanıt vererek araştırmaya katılanların yüzde 56.2'si, Türkiye'nin en büyük probleminin hayat pahalılığı/enflasyon olduğunu söyledi.

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Büyük umutlarla ekonominin başına getirilmişti: Son anketten Mehmet Şimşek'e kötü haber - Resim: 3

Araştırmanın sonucuna göre, katılımcıların "en büyük problem" olarak gördüğü konular şöyle sıralandı:

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Büyük umutlarla ekonominin başına getirilmişti: Son anketten Mehmet Şimşek'e kötü haber - Resim: 4

Enflasyon/Hayat Pahalılığı:%56.2

Doğal Afetler: %10.3

Mülteciler:%4.8

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Büyük umutlarla ekonominin başına getirilmişti: Son anketten Mehmet Şimşek'e kötü haber - Resim: 5

İşsizlik:%4.0

Eğitim:%2.7

Terör:%2.1

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Büyük umutlarla ekonominin başına getirilmişti: Son anketten Mehmet Şimşek'e kötü haber - Resim: 6

Adalet: %1.8

Güvenlik:%1.5

Dış tehditler:%1.5

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Büyük umutlarla ekonominin başına getirilmişti: Son anketten Mehmet Şimşek'e kötü haber - Resim: 7

Demokrasi:%1.0

Diğer:%3.2

Her şey sorun:%6.0

Sorun yok:%1.9

Fikrim yok:%3.0

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Büyük umutlarla ekonominin başına getirilmişti: Son anketten Mehmet Şimşek'e kötü haber - Resim: 8
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