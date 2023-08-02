Büyük kesinti yaşanacak: 3 Ağustos Perşembe günü o ilçelere elektrik verilmeyecek
İstanbul'da elektrik kesintisi yaşayacak ilçeler belli oldu. O ilçelere elektrik verilmeyeceği açıklandı. İşte İstanbul'da 3 Ağustos'ta elektrik kesintisi yaşayacak o ilçeler...
NO: 34966623
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah ANZER, ARAFAT, ASMAALTI, BERİVAN, BEYDAĞI, CANDAR, CEYHAN, DOKTOR, HANDEGÜL, HASKÖY, IŞIKLAR, KAYIHAN, MARMARA, MEHMET EFENDİ, MEHMETBEY, MEVSİM, MİLAS, MİRCAN, NAMAZ, NARLIBAHÇE, NESLİŞAH, NEVBAHAR, OKUYAN, PINARCIK, SAFİR, SAKİNE, SANATKAR, SEVBAN MEHMET, SOKULLU MEHMET, TATLIPINAR, TAŞOVA, UĞURCAN, YAYLAGÜL, YEŞİLBURÇ, ÇAMÖZÜ, ÇANKIRI, ÇELİKTEPE, İLAYDA, İNKILAP sk / İSLAMBEY mah AKÇAN, SERASKER, SOKULLU MEHMET sk bölgelerinde 03/08/2023 11:00:00 - 03/08/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34960252
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah BİRLİK, G-163, G-570, G-571, GAZİ sk bölgelerinde 03/08/2023 09:00:00 - 03/08/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34965488
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-TAHTAKALE mah ANIT, ATA, BABADAĞ, HALK, HAYAT, ONUR, PAZAR, SAKİN, VATAN, ÇAĞDAŞ, ÖZGÜRLÜK, İSTANBUL sk bölgelerinde 03/08/2023 10:00:00 - 03/08/2023 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34966506
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 2110., 2111. sk bölgelerinde 03/08/2023 10:00:00 - 03/08/2023 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.