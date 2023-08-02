Büyük kesinti yaşanacak: 3 Ağustos Perşembe günü o ilçelere elektrik verilmeyecek

NO: 34966623

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah ANZER, ARAFAT, ASMAALTI, BERİVAN, BEYDAĞI, CANDAR, CEYHAN, DOKTOR, HANDEGÜL, HASKÖY, IŞIKLAR, KAYIHAN, MARMARA, MEHMET EFENDİ, MEHMETBEY, MEVSİM, MİLAS, MİRCAN, NAMAZ, NARLIBAHÇE, NESLİŞAH, NEVBAHAR, OKUYAN, PINARCIK, SAFİR, SAKİNE, SANATKAR, SEVBAN MEHMET, SOKULLU MEHMET, TATLIPINAR, TAŞOVA, UĞURCAN, YAYLAGÜL, YEŞİLBURÇ, ÇAMÖZÜ, ÇANKIRI, ÇELİKTEPE, İLAYDA, İNKILAP sk / İSLAMBEY mah AKÇAN, SERASKER, SOKULLU MEHMET sk bölgelerinde 03/08/2023 11:00:00 - 03/08/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.