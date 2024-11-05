Bütün Şehrin Gelir kapısı Oldu: 20 Ülkeye İhracat Yapılıyor
Muş'ta uzun yıllardır arıcılıkla uğraşan Mirza Pekbay, devlet destekleri sayesinde işini büyüttü ve bu yılki bal hasadının büyük kısmını yurt dışına ihraç etti.
Kaynak: AA
1988'de Korkut ilçesinde 26 kovanla arıcılığa başlayan 55 yaşındaki Pekbay, Muş'un zengin florası ve yüksek rakımlı yaylalarında bal üretimini sürdürdü. Bu yıl 60 ton bal elde ettiğini belirten Pekbay, balın 50 tonunu anlaşmalı olduğu firma aracılığıyla yurt dışına gönderdiğini, 10 tonunu ise yurt içinde satışa sunduğunu ifade etti. Pekbay, gelecek yıl kovan sayısını artırarak bal üretimini 150 tona çıkarmayı hedefliyor.
MUŞ'TAN YURT DIŞINA BAL İHRACATI
Pekbay, üretime ilişkin şu ifadelere yer verdi:
"Yıllardır katkısız bal üretiyoruz. En kaliteli balı elde etmek için çaba gösteriyoruz. Özel bir firmayla anlaşmamızı yaptık. Bundan sonraki süreçte de beraber çalışacağız. Bu firma aracılığıyla ürettiğimiz balı yurt dışına gönderiyoruz. 2 bin kovanımız var. Yıldan yıla kovan sayımız da değişiyor. Çam ve çiçek balı elde ediyoruz. Bu yıl 60 ton bal elde ettik. Bu balın 50 tonunu anlaştığımız firma aracılığıyla yurt dışına pazarlıyoruz. İlk defa Muş'tan yurt dışına bal gönderiliyor."
Aldıkları balı 20 ülkeye pazarladıklarını ifade eden firmanın sorumlusu Adem Birdal, bu yıl Muş'ta sözleşmeli aracılık kapsamında 50 ton bal siparişi olduğunu bu balların ihracata gideceğini aktardı.