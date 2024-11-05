Bütün Şehrin Gelir kapısı Oldu: 20 Ülkeye İhracat Yapılıyor

MUŞ'TAN YURT DIŞINA BAL İHRACATI

Pekbay, üretime ilişkin şu ifadelere yer verdi:

"Yıllardır katkısız bal üretiyoruz. En kaliteli balı elde etmek için çaba gösteriyoruz. Özel bir firmayla anlaşmamızı yaptık. Bundan sonraki süreçte de beraber çalışacağız. Bu firma aracılığıyla ürettiğimiz balı yurt dışına gönderiyoruz. 2 bin kovanımız var. Yıldan yıla kovan sayımız da değişiyor. Çam ve çiçek balı elde ediyoruz. Bu yıl 60 ton bal elde ettik. Bu balın 50 tonunu anlaştığımız firma aracılığıyla yurt dışına pazarlıyoruz. İlk defa Muş'tan yurt dışına bal gönderiliyor."