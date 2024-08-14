Bütün Araçlarda Artık Zorunlu: Dikkat Son 17 Gün Kaldı

İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği Başkanı Hayrettin Ertemel, ertelemenin yalnızca ulusal tip onayıyla üretilen araçlar için geçerli olduğunu ve bu araçlar için çeşitli kampanyaların düzenlendiğini belirtti. İthal edilen araçların çoğunun ise yeni yönetmeliğe uygun olduğunu ifade etti.

Ertemel, yerli üretimde bazı modellerde bu güvenlik sistemlerinin eksik olduğunu, ancak bu eksikliklerin 31 Ağustos'tan sonra giderileceğini vurguladı.

Fiyatlar konusunda Ertemel, otomotiv piyasasında mevcut durumda bir artış beklenmediğini, fiyat değişikliklerinin 2025’in ilk çeyreğinde olabileceğini belirtti. Tüketicilerin bu dönemi fırsat olarak değerlendirebileceğini ve yedek parça stoklarının eritilmesi açısından da ertelemenin önemli bir fırsat sunduğunu ifade etti. Bu durum, özellikle popüler modellerin satışında ekstra bir süre kazandıracak.

Genel Güvenlik Yönetmeliği, 31 Ağustos itibarıyla devreye girerek sürüş güvenliğini artırmayı hedefleyen yeni standartları uygulamaya koyacak.