Bütün Araç Sahipleri İçin Zorunlu Oldu! Dikkat Son 16 Gün Kaldı

Ertemel, yerli üretim bazı modellerde bu güvenlik sistemlerinin henüz bulunmadığını ancak 31 Ağustos itibarıyla bu eksikliklerin giderileceğini ifade etti. Fiyat artışı konusunda şu an için bir beklentileri olmadığını, 2025’in ilk çeyreğinde fiyat değişikliklerinin yaşanabileceğini söyledi. Ayrıca, tüketicilerin bu durumu avantajlı hale getirebileceğine dikkat çekti.