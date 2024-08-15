Bütün Araç Sahipleri İçin Zorunlu Oldu! Dikkat Son 16 Gün Kaldı
Bütün araç sahiplerini doğrudan etkileyen önemli bir değişikliğin yürürlüğe girmesine sayılı günler kaldı. Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uygulamaya konulacak olan Genel Güvenlik Yönetmeliği'nin yürürlük tarihi 31 Ağustos'a ertelendi. Bu yeni düzenleme, sıfır araçlarda çarpışma önleyici sistemler ve yorgunluk algılama gibi gelişmiş güvenlik özelliklerinin zorunlu hale gelmesini öngördü.
Erteleme kararı, bayilere yönetmeliğe uygun olmayan mevcut araç stoklarını satma fırsatı tanırken, stokların hızla tükeneceği tahmin ediliyor. İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği Başkanı Hayrettin Ertemel, ertelemenin yalnızca ulusal tip onayı ile üretilen araçları kapsadığını ve bu araçlar için çeşitli kampanyaların düzenlendiğini belirtti. İthal edilen araçların büyük kısmı ise yönetmelik şartlarını zaten karşılıyor.
Ertemel, yerli üretim bazı modellerde bu güvenlik sistemlerinin henüz bulunmadığını ancak 31 Ağustos itibarıyla bu eksikliklerin giderileceğini ifade etti. Fiyat artışı konusunda şu an için bir beklentileri olmadığını, 2025’in ilk çeyreğinde fiyat değişikliklerinin yaşanabileceğini söyledi. Ayrıca, tüketicilerin bu durumu avantajlı hale getirebileceğine dikkat çekti.
Bu erteleme, yedek parça stoklarının eritilmesi açısından da önemli bir fırsat sağlıyor ve özellikle popüler araç modellerinin satışında süre kazandırıyor. 31 Ağustos’tan itibaren yürürlüğe girecek Genel Güvenlik Yönetmeliği, sürüş güvenliğini artırmayı hedefleyen yeni standartları getirecek.