Bursa'nın İşgalden Kuruluşu Kutlandı

Bursa’nın 2 yıl, 2ay, 2 gün süren işgalden kurtulduğu 11 Eylül 1922’nin 102'nci yıl dönümü, valilik koordinesinde kutlandı. Kutlamalar, Tophane Meydanı'ndan Heykel’deki Atatürk Anıtı’na düzenlenen kortejle başladı. Bursa Büyükşehir Bando Takımı, mehter takımı, kılıç kalkan ekibi ve gazilerin yer aldığı korteje Bursa Valisi Erol Ayyıldız’ın yanı sıra Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, BBP Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, milletvekilleri, çeşitli kurum ve kuruluşların amirleri ile vatandaşlar katıldı. Atatürk Heykeli önünde yapılan saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından çelenk töreni gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Bugün Bursa'mızın düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümünü gururla kutluyoruz. Tarihimizin dönüm noktası olan 11 Eylül'ü, kurtuluş coşkusunu kalplerinde yaşatan değerli hemşehrilerimle birlikte kutlamanın sevincini yaşıyorum. 102 yıl sonra yeniden bir araya gelerek zafer için yürüdük. 11 Eylül 1922 tarihi yalnızca Bursa'mızın yeniden hürriyetine kavuştuğu gün değil, aynı zamanda şanlı ulusumuzun bağımsızlık mücadelesindeki kararlılığının da bir sembolüdür. 11 Eylül, yeniden varoluşun bayramıdır. Bugün Bursa'nın işgalinden sonra, Ankara'da 8 Temmuz 1920'de Bursa'nın işgal haberiyle meclis kürsüsüne örtülen Puşide-i siyahın kaldırıldığı, tüm üzerindeki kara bulutların da dağıldığı gündür. Bu zafer Ankara'da da büyük bir sevinç ve coşkuyla karşılanmıştır. Bursa'nın hürriyeti ve özgürlüğü, Anadolu halkının işgale asla boyun eğmeyeceğinin, özgürlüğe aşık bir milletin asla yılmayacağın tüm dünyaya haykırıldığı gündür. Bu millet, bu halk, el ele, omuz omuza verdiğinde hiç bir güç karşısında duramaz. Milli mücadele tarihimizde Türk halkının gücü her koşulda kendini göstermiş ve her zorluktan zaferle çıkılmıştır" dedi.

’11 EYLÜL RUHU GELECEĞİN DE IŞIĞIDIR’

Bursa'nın Kurtuluş Savaşı boyunca stratejik konumunun yüksek bir kent olduğunu belirten Bozbey, "Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, Anadolu'nun her bir karış toprağını savunurken, Bursa bu direnişin simgelerinden biri haline gelmiştir. 11 Eylül zaferinin hemen ardından Bursa'ya gelen Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk yaptığı konuşmasında, 'Bilim, eğitim, ekonomi açısından mücadelemize devam edeceğiz ve eminim ki bunda da başarılı olacağız' demiştir. Ata’mız, Bursa'yı ülkemizin ekonomik ve kültürel kalkınmasında önemli bir merkez olarak görüyor ve Bursa için 'Yeşil Yurt' diyordu. Bu nedenle Bursa'nın bağımsızlığı yalnızca askeri bir zafer değil, bir medeniyetin yeniden ayağa kalkışının da göstergesiydi. Ata’mızın Bursa'ya duyduğu sevgi ve güven, cumhuriyetin ilk yıllarında Bursa'nın her alanında atılım yapmasında büyük rol oynamıştır. Onun inkılapları doğrultusunda Bursa, hızla modernleşen, gelişen Türkiye'nin öncü şehirlerinden biri haline gelmiştir. 11 Eylül ruhu, sadece geçmişin bir zaferi değil, geleceğinde ışığıdır. Daha güçlü bir Bursa için birlikte çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Kutlamalar, mehteran takımı ile halk oyunları ekiplerinin gösterileri ve şiirlerin okunmasıyla devam etti.