Bursa’daki Mağaza Yangını Söndürüldü: 6 İş Yerinde Büyük Hasar Var

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde bir mobilya mağazasında başlayan ve kenti yoğun duman altında bırakan yangın, tamamen söndürüldü. Alevlerin çevreye sıçraması nedeniyle bölgedeki toplam 6 iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

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Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesine bağlı Kayhan Mahallesi Danış Sokak'ta faaliyet gösteren 2 katlı mobilya mağazasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Bursa’daki Mağaza Yangını Söndürüldü: 6 İş Yerinde Büyük Hasar Var - Resim : 1

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Ekipler, kentin birçok noktasından dumanı görülen yangını söndürmek için yoğun çaba gösterdi.

Ekiplerce söndürülen yangında toplam 6 iş yerinde hasar oluştuğu bildirildi.

Kaynak: AA

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