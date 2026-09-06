Bursa'da Zincirleme Trafik Kazası

Bursa'da seyir halindeki tırdan yakıt dökülmesi üzerine ortalık adeta savaş alanına döndü. Yaklaşık 10 araç kazaya karışırken, trafiğin kitlendiği anlar dron ile kaydedildi.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Olay, merkez Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Karacaoba mevkiinde meydana geldi.

DÖKÜLEN YAKIT ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Sürücüsü ve plakası henüz alınamayan tırdan yakıt dökülmeye başladı. Durumu fark eden sürücü, tırı emniyet şeridine çekti. Bunun üzerine arkadan gelen diğer araçlar, mazot sebebiyle kayganlaşan yolda kontrollerini kaybederek kaza yaptı.

10 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ

Yaklaşık 10 araç kazaya karışırken, durum 112 Acil Servis Hattı'na bildirildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, geniş güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri ise yaralılara ilk müdahalelerini gerçekleştirdi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırıldı.

Kazaya karışan araçlar, dron ile görüntülendi.

Kaynak: İHA

Etiketler
Bursa Trafik kazası
Son Güncelleme:
Denizli'deki Alacak Verecek Tartışması Kabusa Döndü: Kafeye Silahlı Saldırıda Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Kafeye Silahlı Saldırıda Çok Sayıda Ölü ve Yaralı
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
2022'den Bu Yana İktidarda Olan İtalya Başbakanı Meloni'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Teşekkür Meloni'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Teşekkür
ÇOK OKUNANLAR
Aziz Yıldırım'dan Derbi Sonrası Zehir Zemberek Sözler: 'Gerekirse Ligleri Bir Sene Erteleyin' Aziz Yıldırım'dan Derbi Sonrası Zehir Zemberek Sözler
2022'den Bu Yana İktidarda Olan İtalya Başbakanı Meloni'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Teşekkür Meloni'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Teşekkür
Denizli'deki Alacak Verecek Tartışması Kabusa Döndü: Kafeye Silahlı Saldırıda Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Kafeye Silahlı Saldırıda Çok Sayıda Ölü ve Yaralı
Resmi Gazete'de Yayımlandı: Yüksek Lisans ve Doktorada Yeni Dönem Başlıyor Akademi Hayatında Yeni Dönem Başlıyor
Orta Doğu'da Yüksek Tansiyon! İran, ABD Uçak Gemisini Vurduğunu Öne Sürdü İran, Uçak Gemisini Vurduğunu Öne Sürdü