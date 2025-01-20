Bursa'da Zincirleme Kaza: Kimsenin Burnu Bile Kanamadı
Bursa’da 7 araç birbirine girdi. Zincirleme kazada şans eseri kimsenin burnu bile kanamadı.
Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Merinos alt geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öndeki aracın durduğunu fark etmeyen sürücüler, bir anda peş peşe çarpıştı.
7 aracın karıştığı kazada, herhangi bir yaralı ve can kaybı yaşanmadı. Ancak maddi hasar meydana geldi.
Kaza nedeniyle yolda uzun araç trafiği oluştu. Polis ekiplerinin müdahalesiyle yol tekrar trafiğe açıldı.
Kaynak: İHA