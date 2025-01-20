Bursa'da Zincirleme Kaza: Kimsenin Burnu Bile Kanamadı

Bursa’da 7 araç birbirine girdi. Zincirleme kazada şans eseri kimsenin burnu bile kanamadı.

Bursa'da Zincirleme Kaza: Kimsenin Burnu Bile Kanamadı

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Merinos alt geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öndeki aracın durduğunu fark etmeyen sürücüler, bir anda peş peşe çarpıştı.

7 aracın karıştığı kazada, herhangi bir yaralı ve can kaybı yaşanmadı. Ancak maddi hasar meydana geldi.

Kaza nedeniyle yolda uzun araç trafiği oluştu. Polis ekiplerinin müdahalesiyle yol tekrar trafiğe açıldı.

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Kaynak: İHA

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