Bursa’da Zincirleme Kaza: 9 Yaralı

Bursa Karacabey karayolu üzerinde öğle saatlerinde trafik kazası meydana geldi. Balıkesir istikametine seyir halinde olan Ali T. yönetimindeki hafif ticari araç, yol üzerinde yaşanan kaza nedeniyle sol şeritte bekleyen kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan kamyonet, yol üzerindeki otomobile çarptı.

3 aracın karıştığı kazada 9 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA