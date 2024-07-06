Bursa'da Zincirleme Kaza: 3 Kişi Yaralandı
Bursa'nın Karacabey ilçesinde Karacabey Terminali önünde 5 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Olayda hafif yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Bursa'nın Karacabey ilçesi Karacabey Terminali önünde zincirleme kaza meydana geldi. 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi hafif yaralandı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA
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