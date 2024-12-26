Bursa’da 'Yerli Malı’ Kaosu! 6 Öğrenci Hastanelik Oldu

Bursa’da 'Yerli Malı Haftası' nedeniyle düzenlenen etkinlik sonrasında rahatsızlanan 6 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Bursa’da 'Yerli Malı’ Kaosu! 6 Öğrenci Hastanelik Oldu

Bursa’nın Orhangazi ilçesindeki Orhangazi İmam Hatip Ortaokulu’nda öğrenciler, 'Yerli Malı Haftası' nedeniyle evlerinde hazırladıkları yiyecekleri sınıfa getirdi. Yemek yiyen öğrenciler bir süre sonra rahatsızlandı. Öğrencilerden 6’sı karın ağrısı ve mide bulantısı yaşadı.

Bursa’da 'Yerli Malı’ Kaosu! 6 Öğrenci Hastanelik Oldu - Resim : 1

Okuldaki görevlilerin çağırdığı sağlık ekipleri, öğrencilere ilk müdahaleyi yapıp hastaneye sevk etti. Tedaviye alınan öğrencilerin, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Bursa’da 'Yerli Malı’ Kaosu! 6 Öğrenci Hastanelik Oldu - Resim : 2

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Kaynak: DHA

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