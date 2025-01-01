Bursa'da Yeni Yıla Girerken Korkutan Anlar: Bir Anda Üzerlerinde Patladı, Ölümden Döndüler

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Balat Mahallesindeki lüks bir sitede yılbaşı kutlamaları esnasında saatler 00.00'ı gösterdiğinde site ortasına konumlandırılan havai fişekler ateşlendi. Bir bir patlamaya başlayan havai fişekler, balkonlara doğru gelmeye başladı.

ALEV TOPUNA DÖNDÜ

Dairelere doğru yönelen havai fişeklerden çıkan patlama kıvılcımları, vatandaşların üzerine geldi. Yanma tehlikesi atlatan site sakinlerinin çocukları büyük korku yaşarken, bir dairenin balkonuna düşen fişek bir anda alev topuna döndü.

Balkondaki eşyalarla birlikte balkon alev topuna döndü. Karşı dairelerdeki vatandaşlar yanan yeri işaret ederek uyarmaya çalıştı. Alevleri söndürmeye çalışan daire sakini ise, kutlama yapanlara isyan etti.

Kaynak: İHA