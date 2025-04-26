Bursa'da Yeni Turizm Adımı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Türkiye Turizm Platformu üyeleriyle bir araya gelerek kentin turizm potansiyelini geliştirmek için bir toplantı düzenledi.

Bursa'da Yeni Turizm Adımı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Türkiye Turizm Platformu üyeleriyle bir araya gelerek kentin turizm potansiyelini geliştirmek ve sahip olduğu değerleri tanıtmak amacıyla fikir alışverişinde bulundu. Başkan Bozbey, Bursa’nın tanıtımını sağlayacak olan her türlü projeye katkı sunduklarını söyledi.

LEYLEK KÖYÜ'NDE TOPLANTI

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Turizm Platformu iş birliğinde kentin turizm potansiyelini artırmak ve turizmden hak ettiği payı alabilmesini sağlamak amacıyla Avrupa Leylek Köyleri Ağı’na üye Eskikaraağaç Leylek Köyü’nde değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Toplantı öncesinde Eskikaraağaç Köyü merkezini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Mustafa Bozbey, köyün simgesi haline gelen Adem Yılmaz (Adem Amca) ile buluşup sohbet etti. Daha sonra köy ve leylekler için neler yapılabileceğini köylülerle konuşan Başkan Bozbey, ihtiyaçların en kısa sürede karşılanması için gerekli adımların hızla atılacağını belirtti.

BURSA İÇİN YENİ ADIM

Bursa turizminin konuşulduğu toplantıya, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Pınar Işıkyıldız, Büyükşehir Belediyesi yöneticileri, TÜRSAB Güney Marmara Bölge Başkanı Murat Saraçoğlu, Bursa Uludağ Üniversitesi, Unesco Derneği, Gastronomi Turizmi Derneği, Bursa Alan Başkanlığı, Bursa Kent Konseyi, Tarihi Çarşılar ve Hanlar Birliği, BUSAD, Turizm ve Tanıtma Birliği, GÜMTOB, Gastronomi Derneği, TÜRSAB, Skal Kulübü ve BEBKA’dan yetkililer katıldı.



Kaynak: AA

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