Bursa'da Yangınla Mücadelede Facia! Tanker Uçuruma Yuvarlandı, Ölü ve Yaralılar Var

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Bursa'nın Gürsu ve Kestel ilçelerini içine alan ormanlık alandaki yangın 24 saati aşkın süredir sürüyor. Yangının, Ağlaşan köyüne yaklaşması üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Müdahale için yola çıkan su tankeri, engebeli arazide ilerlediği sırada şarampole devrildi.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Metrelerce sürüklenen araçta bulunan 3 kişiden 1’i olay yerinde hayatını kaybetti. 2 kişi ise ağır yaralandı.

İNCELEME BAŞLATILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Yaralılardan 2’si bulunduğu yerden çıkarılarak hastaneye sevk edilirken, ekipler diğer kişiyi kurtarmak için çalışmalarını sürdürüyor. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Haber Merkezi