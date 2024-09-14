Bursa'da Yangın Paniği: İki Katlı Bina Alevlere Teslim Oldu

Bursa'nın Kestel ilçesinde iki katlı binada yangın çıktı. Alevler itfaiye ekiplerince söndürülürken, inceleme başlatıldı.

Bursa'da Yangın Paniği: İki Katlı Bina Alevlere Teslim Oldu

Bursa'nın Kestel ilçesi kırsal Yağmurlu Mahallesi'nde 2 katlı binada henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

Alevler kısa sürede tüm binayı sararken ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına alırken alevler geceyi aydınlattı.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Kaynak: İHA

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