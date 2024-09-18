Bursa'da 'Yan Bakma' Kavgasında İki Grup Birbirine Girdi

Bursa'nın Kent Meydanı'nda 'yan bakma' nedeniyle çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralanırken, 3 kişi gözaltına alındı. Yaralının hayati tehlikesi bulunmadığı belirtildi.

Son Güncelleme:
Bursa'da 'Yan Bakma' Kavgasında İki Grup Birbirine Girdi

Olay, Bursa'nın Osmangazi ilçesi Ulu Mahallesi'nde meydana geldi. Şehrin en yoğun ve kalabalık yerlerinden biri olan Kent Meydanı'nda 2 grup arasında 'yan bakma' meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede büyürken 2 grup birbirlerine saldırdı. Olay yerine yakın bölgede sabit olarak görev yapan polisler kavgaya müdahale ederek ayırdı. Kavgada 1 kişi bıçakla yaralanırken, 3 kişi de gözaltına alındı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Bursa
Son Güncelleme:
Barbunyaya Eklendiğinde Lezzetini İki Kat Artıran Baharat! Faydası Katlanıyor Barbunyaya Eklendiğinde Lezzetini İki Kat Artıran Baharat! Faydası Katlanıyor
Düğünlerde Tepsiyle Para Toplama Geleneği Düğünlerde Tepsiyle Para Toplama Geleneği
100 Yaşın Üzerindeki İnsanlar İncelendi! En Çok Tükettikleri Besin Ortaya Çıktı 100 Yaşın Üzerindeki İnsanlar İncelendi! En Çok Tükettikleri Besin Ortaya Çıktı
Mahkeme İptal Etmişti: Kanal İstanbul İçin Yeni İmar Planları Çıktı Kanal İstanbul İçin Yeni İmar Planları Çıktı