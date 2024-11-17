Bursa'da Vinç Halatı Koptu: 2 İşçi Yaralı
Bursa’nın İnegöl ilçesindeki inşaatta, vincin kopan çelik halatı işçilerin üzerine düştü. 2 işçi, üzerlerine düşen çelik halat nedeniyle yaralandı.
Olay, kırsal Cerrah Mahallesi’ndeki bir apartman inşaatında meydana geldi. Ömer B. (29) ile Ersin D. (25), inşaatın üst katlarına malzeme çıkardıkları sırada, vincin çelik halatı koptu.
2 işçi, üzerlerine düşen çelik halat nedeniyle yaralandı. İşçiler, özel araçla kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
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