Bursa'da Vinç Halatı Koptu: 2 İşçi Yaralı

Bursa’nın İnegöl ilçesindeki inşaatta, vincin kopan çelik halatı işçilerin üzerine düştü. 2 işçi, üzerlerine düşen çelik halat nedeniyle yaralandı.

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Bursa'da Vinç Halatı Koptu: 2 İşçi Yaralı

Olay, kırsal Cerrah Mahallesi’ndeki bir apartman inşaatında meydana geldi. Ömer B. (29) ile Ersin D. (25), inşaatın üst katlarına malzeme çıkardıkları sırada, vincin çelik halatı koptu.

2 işçi, üzerlerine düşen çelik halat nedeniyle yaralandı. İşçiler, özel araçla kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.

Bursa'da Vinç Halatı Koptu: 2 İşçi Yaralı - Resim : 1

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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