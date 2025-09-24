Bursa’da Uyuşturucu Operasyonu: Kaçmaya Çalışırken Kıskıvrak Yakalandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde polis ekiplerinin dikkati uyuşturucu tacirini yakalattı. Takip sırasında kaçmaya çalışan şüpheli, eve girmeye çalışırken kıskıvrak yakalandı.

Bursa’da Uyuşturucu Operasyonu: Kaçmaya Çalışırken Kıskıvrak Yakalandı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü İnegöl Büro Amirliği ekipleri, şüpheli hareketlerde bulunan Kadir T.’yi (35) takibe aldı. Polisin peşinde olduğunu fark eden şüpheli, hızla kaçmaya çalıştı ancak girdiği evde ekipler tarafından kısa sürede yakalandı.

UYUŞTURUCU VE SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Evde yapılan aramada yaklaşık 80 gram bonzai maddesi ile ruhsatsız bir tabanca bulundu. Gözaltına alınan Kadir T., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

Okan Buruk’un Tahtı Yerle Bir Oluyor! Galatasaraylı Yöneticinin Görüştüğü Ünlü Teknik Direktörü Resmen Açıkladılar Okan Buruk'a Veda!
Nagihan Karadere'den Yıllar Sonra Gelen itiraf! Survivor’da Kime İlgi Duyduğunu İlk Kez Açıkladı Survivor'da Kime İlgi Duyduğunu İlk Kez Açıkladı
DEM Parti’den 'Süreç' Komisyonuna Yeni Çağrı DEM Parti’den 'Süreç' Komisyonuna Yeni Çağrı
Acil Serviste Tepki Çeken Uygulama! Hastalara ‘Okunmuş Kek’ Dağıtıldı Acil Serviste Tepki Çeken Uygulama! Hastalara ‘Okunmuş Kek’ Dağıtıldı
ÇOK OKUNANLAR
CHP İstanbul Kongresi'nde Oy Verme İşlemi Sona Erdi! Özgür Çelik Yeniden Başkan CHP İstanbul Kongresi'nde Oy Verme İşlemi Sona Erdi
Burası Amerika Değil Türkiye! İnsanlara Şifa Hayvanlara Mezar Oluyor: İşte O Gizemli Vadi… İnsanlara Şifa Hayvanlara Mezar Oluyor
İktidara Yakın Sabah Gazetesi Yazdı... CHP'nin Son Kurultayı da mı Mahkemelik Oluyor? CHP'nin Son Kurultayı da mı Mahkemelik Oluyor?
YSK'dan Mahkemeye Rest: CHP İstanbul Kongresi Devam Edecek CHP İstanbul Kongresi Devam Edecek
Kademeli Emeklilik Yasası Meclis’te! Erken Yaş ve Prim Tablosu Netleşti: 1999-2008 Sigorta Girişlilere Erken Emeklilik Var Mı? Kademeli Emeklilik Yasası Meclis’te