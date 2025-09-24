Bursa’da Uyuşturucu Operasyonu: Kaçmaya Çalışırken Kıskıvrak Yakalandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü İnegöl Büro Amirliği ekipleri, şüpheli hareketlerde bulunan Kadir T.’yi (35) takibe aldı. Polisin peşinde olduğunu fark eden şüpheli, hızla kaçmaya çalıştı ancak girdiği evde ekipler tarafından kısa sürede yakalandı.

UYUŞTURUCU VE SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Evde yapılan aramada yaklaşık 80 gram bonzai maddesi ile ruhsatsız bir tabanca bulundu. Gözaltına alınan Kadir T., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA