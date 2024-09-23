Bursa'da Trafikteki Otomobil Alevler İçinde Kaldı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü.

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Bursa'da Trafikteki Otomobil Alevler İçinde Kaldı

Enes Ş. idaresindeki 77 ACD 971 plakalı otomobil, Küçük Sanayi Sitesi kavşağında trafik ışıklarında beklerken motor bölümünden dumanlar yükselmeye başladı.

Sürücü Enes Ş. ile yanındaki kişi araçtan inerken, ihbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çevredeki diğer sürücülerin ve itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın söndürüldü.

Yanan otomobil kullanılamaz geldi.

Kaynak: AA

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