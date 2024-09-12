Bursa'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Bursa'nın İznik ilçesinde trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yenişehir istikametindeki tır sürücüsü M.B., yan yoldan ana yola çıkış yaptı. Aynı istikamette ilerleyen otomobil sürücüsü Z.S., direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tırla çarpıştı.

Kazanın etkisiyle her iki araç da ağır hasar gördü. Kazada yaralanan 4 kişi sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra İznik Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Kaza sebebiyle Yenişehir yönündeki trafik bir süreliğine aksadı.

Jandarma ekipleri, kazanın meydana geldiği alanda güvenlik önlemleri alırken, yolun tekrar trafiğe açılması için çalışmalar devam ediyor. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA