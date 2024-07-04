Bursa'da Sağanak: Yollar Göle Döndü

Bursa'yı sağanak vurdu. Aniden bastıran yağış nedeniyle caddeler göle döndü.

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Bursa'da Sağanak: Yollar Göle Döndü

Bursa'da aniden bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar korunaklı alanlarda yağmurun dinmesini bekledi.

Şehir merkezinde kuvvetli sağanak yağış etkili oldu. Aniden bastıran yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar çareyi korunaklı alanlara sığınmakta buldu.

Bazı vatandaşlar ise yağmura aldırış etmeden yürümeye devam etti. Araçlar, sağanak yağmur sebebiyle zaman zaman ilerlemekte güçlük çekti.

Kaynak: İHA

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