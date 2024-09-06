Bursa'da Otomobil ile Kamyon Çarpıştı: 1’i Ağır 2 Yaralı

Bursa-Ankara karayolu üzeri Yenice köprülü kavşak mevkiinde saat 14.00 sıralarında trafik kazası meydana geldi. Bursa'dan İnegöl'e seyir halinde olan Melih A. (44) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önünde ilerleyen Mahsun A. idaresindeki kamyona arkadan çarptı.

Kaza sonucu otomobilin sürücüsü ile yanındaki oğlu Berat A. (16) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulans ile İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Berat A.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA