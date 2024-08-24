Bursa'da Otobüs Alevlere Teslim Oldu: Yolcular Tahliye Edildi
Bursa'nın Nilüfer ilçesi Büyükbalıklı Mahallesi'nde yolcu otobüsü alev aldı. Otobüste bulunan 41 yolcu tahliye edildi. Büyüyen alevler otluk alana sıçradı. Her iki yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
İzmir-İstanbul seferini yapan Köksal A. (52) idaresindeki Uudağ Turizm'e ait Mercedes marka yolcu otobüsü, seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı alev aldı. 41 yolcu hızlı bir şekilde otobüsten indirildi.
Kısa otobüs yanarak kül olurken bölgeye Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlerin büyümesiyle birlikte yangın otluk alana sıçradı. Otluk alan ve otobüs yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Yolcular otoyoldan jandarma timlerince tahliye edilerek başka bir otobüse nakledildi.
Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
Kaynak: İHA
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