Bursa'da Otobüs Alevlere Teslim Oldu: Yolcular Tahliye Edildi

İzmir-İstanbul seferini yapan Köksal A. (52) idaresindeki Uudağ Turizm'e ait Mercedes marka yolcu otobüsü, seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı alev aldı. 41 yolcu hızlı bir şekilde otobüsten indirildi.

Kısa otobüs yanarak kül olurken bölgeye Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlerin büyümesiyle birlikte yangın otluk alana sıçradı. Otluk alan ve otobüs yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yolcular otoyoldan jandarma timlerince tahliye edilerek başka bir otobüse nakledildi.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Kaynak: İHA