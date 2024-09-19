Bursa’da Ortaya Çıktı! Ekipleri Harekete Geçirdi

Olay, Osmangazi ilçesi Geçit Mahallesi 2. Gündoğdu Sokak'ta meydana geldi. Vatandaşlar, boş bir arsada dikkat çekici bir şekilde bulunan mavi varillerden şüphelenerek durumu Osmangazi Belediyesi Zabıta ekipleri ve AFAD'a bildirdi.

Olay yerine gelen zabıta ve AFAD ekipleri, varillerin içinde vazelin ve çeşitli tehlikeli maddeler bulunduğunu ve zamanla metan gazı oluştuğunu tespit etti. Potansiyel bir patlama riskine karşı, ekipler bölgedeki güvenliği sağlamak için tedbir aldı.

Yapılan inceleme sonucunda, varilleri bölgeye atan geri dönüşüm firmasına 90 bin TL para cezası kesildi.

Kaynak: İHA