Bursa'da Orman Yangını: Müdahale Sürüyor, Bir İlçeye Elektrik Verilemiyor

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Bursa’nın Nilüfer ilçesi Kayapa Mahallesi yakınlarında ormanlık alanda çıkan yangın, devam ediyor. Taş Ocakları mevkisinde saat 13.30 sıralarında yükselen alevler, çam ağaçlarıyla kaplı ormanda kısa sürede yayıldı.

EKİPLERİN MÜDAHALESİ SÜRÜYOR

İlk belirlemelere göre, bir tarlada anızların yakılmasıyla başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle ormana sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekibi sevk edildi. Yangına müdahale, karadan 44 araç ve 132 personel ile yapılırken, havadan da iki helikopter destek veriyor.

19 BİN NÜFUSLU İLÇEYE ELEKTRİK VERİLEMİYOR

Yangının etkilediği bir diğer nokta ise Bursa’nın Orhaneli ilçesi oldu. Girencik Mahallesi’ndeki ormanlık alanda çıkan yangın, tehlikeli boyutlara ulaşınca Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ), olası riskleri önlemek amacıyla ilçeye elektrik akışını kesti. Yaklaşık 19 bin kişinin yaşadığı ilçede, 2 saattir elektrik verilemiyor.

BİR MAHALLE TAHLİYE EDİLİYOR

94 nüfuslu mahalle, AFAD koordinasyonunda tahliye ediliyor.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürerken, bölgede yaşayan vatandaşlar da tedbirli olmaları konusunda uyarılıyor.

Kaynak: DHA