Bursa'da Orman Yangını

Yangın, merkez Osmangazi ilçesi Ahmetköy-Çağlayan mevki arasındaki ormanlık başladı. Dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Alevlere, 2 helikopter ve 17 araç 44 personel hem havadan hem de karadan müdahale edildi. Yangın kontrol altına alındı.

Kaynak: İHA