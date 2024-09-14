Bursa'da Orman Yangını

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde ormanlık alanda alevler yükseldi. 2 helikopter ve 17 araç 44 personelle müdahale edilen yangın kontrol altına alındı.

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Bursa'da Orman Yangını

Yangın, merkez Osmangazi ilçesi Ahmetköy-Çağlayan mevki arasındaki ormanlık başladı. Dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Alevlere, 2 helikopter ve 17 araç 44 personel hem havadan hem de karadan müdahale edildi. Yangın kontrol altına alındı.

Kaynak: İHA

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