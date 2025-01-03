Bursa'da Mobilya İmalathanesinde Yangın

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3 katlı mobilya imalathanesinin çatı katında yangın çıktı. Alevler kısa sürede söndürülürken, çatı katında hasar meydana geldi. Ekipler, yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı. (

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Bursa'da Mobilya İmalathanesinde Yangın

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Mahmudiye Mahallesi Ağaç İşleri Sanayisi 26'ncı Mobilya Sokak üzerinde faaliyet gösteren 3 katlı mobilya imalathanesinin çatı katında saat 20.00 sıralarında yangın çıktı.

Dumanların yükseldiğini gören işçilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yangın ise itfaiye ekiplerinin kısa süreli müdahalesinin ardından kontrol altına alınarak, söndürüldü.

Yangında, imalathanenin çatı katında hasar meydana geldi. Ekipler, yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

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