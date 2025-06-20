Bursa'da Şüpheli Ölüm: 71 Yaşındaki Adam Evinde Ölü Bulundu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Libya vatandaşı 71 yaşındaki Mohammed Abdalla, evinde komşuları tarafından hareketsiz halde bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Kesin ölüm nedeni için cenaze Adli Tıp Kurumu’na gönderilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Bursa'da Şüpheli Ölüm: 71 Yaşındaki Adam Evinde Ölü Bulundu
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan Libya vatandaşı 71 yaşındaki Mohammed Abdalla, evinde ölü bulundu. Olay, saat 23.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi Sipahi Sokak’ta bulunan bir villanın zemin katında meydana geldi. Abdalla’yı hareketsiz halde gören komşuları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, yapılan kontrolde yaşlı adamın hayatını kaybettiğini tespit etti. Savcılık incelemesinin ardından Abdalla’nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Polis, olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA

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