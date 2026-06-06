Bursa'da Korkutan Yangın! Boya Fabrikası Alev Alev

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bulunan bir boya fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kimyasal maddelerin bulunduğu bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışması sürüyor.

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Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Küçükbalıklı Mahallesi'ndeki bir boya fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

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