Bursa’da Korkutan Yangın: 2 Katlı Mobilya Mağazası Alev Alev Yanıyor!

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde bulunan bir mobilya mağazasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kentin birçok noktasından dumanı görülen yangını söndürmek için çalışmalar devam ediyor.

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Bursa’da Korkutan Yangın: 2 Katlı Mobilya Mağazası Alev Alev Yanıyor!
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Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesine bağlı Kayhan Mahallesi Danış Sokak'ta faaliyet gösteren 2 katlı mobilya mağazasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda, itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Ekipler, kentin birçok noktasından dumanı görülen yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

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